CLASE DE TOREO

Las famosas figuras del toreo, el potosino Fermín Rivera, José Mauricio e Isaac Fonseca compartieron sus conocimientos y amplia experiencia como matadores de toros con un grupo de aficionados a la fiesta brava y admiradores de ellos.

La tercia de coletudos, impartieron una clase práctica en el ruedo de la Monumental Plaza de Toros El Paseo.

En la misma participaron taurinos que desean aprender más sobre este arte.

Así, apoyados con una carretilla y cuernos de toro que simularon un astado, los toreros explicaron interesantes aspectos del arte de cúchares como los tercios que conforman una corrida, los elementos que se utilizan para torear y algunas técnicas básicas y pases que se pueden realizar con el capote y la muleta.

Con esta clase, Fermín, José Mauricio e Isaac difundieron la cultura taurina.