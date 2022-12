Adal Ramones será papá por cuarta ocasión a los 61 años

A-AA+

"Voy a ser papá otra vez", confirmó Adal Ramones. El conductor de 61 años y su esposa Karla de la Mora esperan su segundo bebé, para Adal será su cuarto hijo, ya que Paola y Diego son fruto de su primer matrimonio con Gabriela Valencia.

El conductor reveló a "Venga la Alegría" que después de algunos intentos ya está confirmado que un nuevo miembro se sumará a la familia a finales de mayo.

En agosto, la pareja, que se conoció en un aeropuerto, celebró cinco años de amor con una romántica publicación en redes.

"Jamás olvidaré esa mirada que me dedicaste por primera vez en el aeropuerto donde nos conocimos ... bastó conocerte para saber que eras tú. Felices 5 años. Gracias por venir hacer mi mundo más bonito y gracias por hoy y por todos los días venideros. Te amo Javi", escribió Karla.

Cristóbal, el hijo de ambos, cumplió dos años en abril, y con sus seguidores en redes compartieron instantáneas del festejo.

La hija mayor de Adal, Paola ya trabaja como productora de cine, y hace unas semanas Ramones presumió que con su primer sueldo, su hija lo invitó a cenar.

"Y que le pagan su primer sueldo como directora e inmediatamente lo tuvo en su cuenta de banco, me invitó una súper cena en #sunsetboulevard Mi paolaramones dirigió un video clip y me llena de orgullo verla tan aguerrida y feliz. Vuela lejos mi vida y que se cumplan tus más grandes sueños. Ve por ellos sin descaso... siempre ayudando a otros a que también alcancen sus metas. Te amo... te amamos muchos. Mi gran maestra de vida eres tú. Dios te cuide y bendiga siempre".