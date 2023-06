Adele tuvo infección por hongos durante su estancia en Las Vegas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- La cantante británica Adele sorprendió una vez más durante uno de sus recientes conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas, pues en medio de su presentación, la artista compartió un detalle muy personal.

Resulta que la voz de "Set Fire To The Rain" dijo frente a la audiencia que había sufrido un cuadro de infección por hongos durante su estadía en la llamada ciudad del pecado, lo que provocó reacciones y carcajadas en los asistentes.

De acuerdo con la anécdota, el padecimiento se produjo debido a que en los shows tenía que someterse a altas temperaturas bajo las luces incandescentes del escenario, lo cual la hacía sudar. Además, utilizaba trajes de spanx, una faja moldeadora, situación que contribuyó al problema.

En redes sociales comenzó a circular el video en el que Adele expresa: "Sudo mucho y ese sudor no va a ninguna parte, básicamente estoy sentada en mi propio sudor, así que mi médico me diagnosticó tiña inguinal".

Además, la reconocida artista no dejó pasar la oportunidad para hacer algunas bromas, expresando que la infección la hacía lucir como una reconocida jugadora de baloncesto. Este comentario guarda relación con su actual relación sentimental con Rich Paul, un agente deportivo.

Por otra parte, dio más detalles acerca de los medicamentos que utilizó y cómo debía aplicarlos, asegurando que tenía que "chorrear" un ungüento.

De acuerdo con el "Manual MSD", la tiña inguinal la tiña inguinal es una forma de dermatofitosis que suele desarrollarse con mayor frecuencia en climas cálidos o debido al uso de ropa ajustada y húmeda.

La infección inicia en los pliegues de la piel de la zona genital y puede extenderse hacia la parte interna de los muslos, señala.

"La erupción tiene un borde escamoso de color rosado. La tiña crural causa un prurito bastante intenso y dolor", se explica en la página.