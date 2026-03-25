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"ADOLESCENCIA" ACAPARA LOS BAFTA

Por EFE

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
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"ADOLESCENCIA" ACAPARA LOS BAFTA

La serie ´Adolescencia´, que narra un crimen cometido por un muchacho de 13 años en una localidad inglesa, ha copado las nominaciones a los premios británicos Bafta de televisión, con once en total.

      ´Adolescencia´, un crudo retrato muy realista de los peligros de las redes sociales para niños y jóvenes, está nominada a mejor serie corta; además, cinco de sus actores son candidatos en sus respectivas categorías (actor principal y cuatro actores y actrices de reparto)

Les disputarán el galardón Jodie Whittaker (´Toxic Town´), Narges Rashidi (´Prisoner 951´), Sheridan Smith (´I Fought the Law´) y Sian Brooke (´Blue Lights´).

En la categoría de actores protagonistas destaca Stephen Graham (el padre de ´Adolescencia´), que competirá con Colin Firth (´Lockerbie: A Search for Truth´), Ellis Howard (´What it Feels Like for a Girl´), James Nelson-Joyce (´This City is Ours´) entre otros.

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