¿Adrián Marcelo podría ir a la cárcel por amenazas a Arath?

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- El reciente encontronazo entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre ha provocado todo tipo de reacciones, tanto afuera como adentro de "La casa de los famosos".

Después de la eliminación de este domingo, Marcelo encaró a De la Torre por haberse posicionado detrás suyo y le advirtió que el juego se volvería mucho más peligroso para él, pues recibiría golpes tan bajos que lo mejor es que nadie de su familia viera el programa: "Si eres inteligente no te vas a volver a poner frente de mí; no es amenaza, pero yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí (en la placa de nominados), me saques la vuelta carnal... porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí", dijo.

Las palabras de Adrián fueron tomadas por el conductor, y por el público, como una amenaza directa, ocasionando que Arath pidiera su salida del reality, mientras que los usuarios exigieron la expulsión inmediata del influencer. Pero más allá de una sanción, las declaraciones del influencer comenzaron a generar algunas dudas sobre si podría enfrentar algún tipo de consecuencias legales; incluso, ir a prisión.

Según el Código Penal Federal de México, en su artículo 282, las amenazas sí pueden tipificarse como un delito siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, como que se hagan con el propósito de causar un mal grave a otra persona, especialmente si esa amenaza está relacionada con el uso de la violencia, se involucre a familiares o se hagan en un contexto de intimidación.

Bajo este precepto, Marcelo sí estaría incurriendo en una falta; sin embargo, y de acuerdo con el abogado penalista, Marcos Artigas, al momento de aplicar la ley, no existe delito que perseguir. Y es que este concepto es sumamente ambiguo; es decir, lo que para uno es una clara amenaza, para otro (incluida la ley) no lo es.

¿Podría Adrián Marcelo ir a prisión?

La respuesta es un no. Un primer punto a considerar para llegar a esta conclusión es el contexto en el que fueron hechas las presuntas amenazas: un juego en el que están permitidas las estrategias (menos la violencia física) para ganar. Esta situación haría que fuera casi imposible determinar que el influencer sí quería dañar al artista.

Asimismo, hay un detalle sumamente importante dentro de las palabras de Adrián, ya que al momento de utilizar el término "recomendación", le estaría quitando cualquier intención a sus declaraciones: "la palabra sugerir o, en este caso, recomendar no configura una amenaza", dijo en entrevista.

Otro elemento a tomar en consideración son las pruebas que Arath y su defensa pudieran dar al ministerio público para lograr una vinculación a proceso, las cuales no son tan fáciles de obtener a pesar de que existen videos: "se necesita demostrar que existe la intención de dañar y, más aún, se necesita elementos de prueba. En este caso los videos difícilmente serían aceptados, ya que son un material que puede editarse", agregó.

Pero, esto tampoco significa que Arath esté atado de manos, ya que sí podría tomar acciones legales en contra del youtuber, aunque no tan graves como para mandarlo a prisión.

¿Qué acciones podría tomar Arath de la Torre?

Antes de pensar en llevar ante las autoridades al youtuber, Artigas recomienda que, como primer paso, Arath "debe salir de inmediato" del programa ya que no está obligado a escucharlo.

Ahora, como alternativa al proceso penal, los abogados del famoso pueden recurrir a una demanda civil, acusando a Adrián de difamación o daño moral; aunque para que los cargos procedan, también deben cumplirse ciertas especificaciones. La más importante de ellas: "que lo que vaya a decirle (Adrián) no sea verdad y no exista manera de probarlo", explicó.

Respecto a si Marcelo podría perder cédula profesional que lo avala como psicólogo, Artigas fue tajante: "no existe ninguna razón. Adrián entró al programa como famoso y no está ejerciendo adentro su profesión".

¿Qué dice la producción?

A pesar del descontento del público, las reacciones de instituciones como la Conapred y la Secretaría de las Mujeres; la producción del reality ha decidido no tomar ningún tipo de acción en contra de Adrián Marcelo, pues, a su parecer, no ha incumplido con el reglamento que los participantes firmaron antes de ingresar.

"Hay reglas básicas que ellos conocen y que firmaron. La violencia física, golpear a otro en la casa, está prohibido y eso representa la expulsión inmediata", dijo Kirén Miret, productora de Endemol, a este medio.

Incluso, el propio Arath de la Torre confirmó que se ha quejado del comportamiento de Marcelo, pero la negativa a tomar acciones ha sido rotunda.

Mientras se decide el futuro de Arath y de Adrián dentro del programa, las redes sociales se han volcado en apoyo al conductor. En plataformas como X se ha creado el hashtag #NosVamosConArath, además de que ya circula una convocatoria para realizar una protesta pacífica a las afueras de "La casa de los famosos", esto con la intención de presionar a la producción para que terminen con los discursos de violencia y expulsen a Marcelo.