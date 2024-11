Adrián Marcelo arremete contra Mario Bezares y su esposa

El nombre del exparticipante de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo volvió a ser tendencia en redes sociales debido a unas declaraciones que realizó durante el programa del presentador Mike Salazar.

En esta emisión, el comediante, acompañado por su colega y amigo Iván Fematt, conocido como "La Mole", abordó diversos temas que rápidamente captaron la atención del público, entre ellos, su experiencia en el reality show y su relación con Mario Bezares.

Durante su participación, Marcelo expresó su descontento hacia Bezares, con quien ya tenía una relación antes de ingresar al programa, pues ambos habían coincidido en otro proyecto en el que Mario era una figura destacada del canal. Este contexto generó en Adrián la expectativa de contar con un aliado dentro de la casa; sin embargo, fue todo lo contrario, ya que recalcó que se sintió traicionado.

"A mi me dolió lo de Mayito (...) me acuerdo que lo defendí, Arath le pegó bajo (...) lo más cercano que tenía en la casa era Mario. En dinámicas hasta nos tocó repartir refresco, volvimos a repartir 'coca' en Televisa, qué ironía. Esta vez no tuvimos que matar a nadie, salvo que vaya a Culiacán y me encuentre al suegro de Arath (...) no fue una traición, él hizo su cuarto (...) pero consiguió lo que quería, volver a Televisa, ir a 'Hoy', bailar el 'Gallinazo", dijo.

Adrián Marcelo lanza dardo a Mario Bezares y a su esposa

Además de sus opiniones sobre Mario, el influencer fue más allá, pues también lanzó un dardo contra Brenda Bezares, esposa de "Mayito", pues la cantante ha sido criticada por no separarse de su esposo, por lo que la han acusado de robarle reflectores al ganador del reality.

"Deja tú, si te está esperando alguien (...) yo me quisiera quedar encerrado, si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares". Estas palabras fueron seguidas de una coreografía al ritmo de "Demasiado fuerte", una canción que se convirtió en símbolo del paso de Mario por el reality.

Las declaraciones no se limitaron a Mario y Brenda, sino que también incluyeron a los hijos del conductor, pues en un tono que oscilaba entre la broma y la seriedad, Adrián mencionó que tenía ganas de escupirles; y aunque "La Mole" intentó suavizar sus comentarios al señalar que se trataba de una broma, el influencer reafirmó la veracidad de sus palabras.

"No es de chill. Que vayan y rech.. a su mad... sus hijos. Sus hijos ahorita los tengo muy atravesados. La señora me vale ve... pero los hijos si me los encuentro les escupo (...) todavía traigo la herida", finalizó.