Acusaciones de protección a Adrián Marcelo en 'La casa de los famosos México'

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- La falta de acciones de la producción de "La casa de los famosos México" sobre los comportamientos indebidos que Adrián Marcelo durante su estancia en "La casa de los famosos México" es una situación sumamente lamentable, o al menos eso es lo que asegura, Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes.

Y es que, a pesar de que el público, sus compañeros y hasta algunas instituciones gubernamentales se han quejado del influencer, el equipo detrás del reality show ha pasado por alto esta situación:

"No me parece, es hasta humillante su forma de jugar. Si yo pudiera ponerle un alto, se lo pondría, veo que la producción no ha dicho nada, yo he visto muchas cosas que no me parecen y creo que se están haciendo de la vista gorda", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La exmánager de la actriz acudió este lunes a la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en el Estado de México, para ratificar una denuncia contra el regiomontano por discriminación y violencia de género, después de que éste la tachara de mala madre y asegurara que llevaba a Gala a "antros" cuando era apenas una niña.

Sin embargo, está consciente de que ni ella ni su hija son las únicas afectadas por las fuertes declaraciones de Marcelo; incluso, afirmó que está vulnerado los derechos humanos de la mayoría de los participantes, por lo que pidió marcar límites entre lo que es y no es correcto.

"Eso no es un juego. Ya deberíamos poner un límite, no me parece el juego sucio de Adrián, me da miedo y asco. En vez de 'La casa de los famosos' se debería llamar 'El libro de la selva'", agregó.

Incluso, confesó que teme por la seguridad de Gala y es justo por esta razón que decidió llevar el caso hasta las autoridades. Estefani Jiménez, abogada de Crista, explicó que el encierro de Adrián no frenará el proceso, ya que la notificación de la denuncia tendrá que ser entregada hasta la casa donde se encuentra actualmente y a la producción no le quedará de otra que hacérselo saber.

Aunque de momento buscan frenar los ataques y que Marcelo no vuelva a hablar ni de Gala ni de su madre, una vez que el reality termine, afirmó Jiménez, no están cerradas a la posibilidad de aceptar disculpas públicas:

"La penalidad es de entre uno a tres años (de prisión) que puede tener una solución alterna, la disculpa pública tiene que ser un acuerdo reparatorio con la señora Crista", dijo.