Adrián Marcelo se deshace en elogios a la presidenta

El youtuber Adrián Marcelo sorprendió a muchos al lanzarle elogios a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una transmisión de la "mañanera del pueblo" de este 22 de mayo, luego de que la Mandataria anunció que sostuvo una llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por medio de la plataforma X, el presentador consideró a la titular del ejecutivo como "una digna representante de los mexicanos".

"Me da un orgullo tremendo nuestra presidenta. No me interesa el partido que representó para llegar al poder, ni sus allegados. Para mí, es una gran mujer y una digna representante de los mexicanos", expresó.

Asimismo, puntualizó que la presidenta es "seria, elocuente, ecuánime, respetuosa y sobre todo, científica".

"Tremenda mujer. INSPIRA a muchas mujeres a salir adelante en un México difícil", agregó.

Finalmente, el youtuber le deseó lo mejor a la Mandataria. "Desde este tuit, le deseo lo mejor a ella y a su equipo. Se necesitan tiempos de armonía, se necesitan tiempos de Claudia Sheinbaum".

Sheinbaum habla con Trump

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta dio a conocer que tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde hablaron de aranceles al acero y aluminio.

"Va a haber otras llamadas. En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles", explicó.

Aunado a ello, puntualizó que también hablaron sobre la industria automotriz. "Recuerden que nosotros en el caso del automotriz tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo".