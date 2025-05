Escándalo: Chris Brown Detenido por agresión en Londres

LONDRES (AP) — El cantante Chris Brown fue arrestado el jueves en Inglaterra por presuntamente golpear a alguien con una botella en un club nocturno de Londres en 2023.

La Policía Metropolitana no identificó a Brown por su nombre, pero señaló que detuvo a un hombre de 36 años en un hotel de Manchester bajo sospecha de causar daños corporales graves. De acuerdo con la ley británica, la policía no puede nombrar a los sospechosos antes de que se presenten cargos.

The Sun, que fue el primer medio en informar sobre la historia, dijo que el productor Abe Diaw les reveló el domingo que fue hospitalizado después de que Brown lo golpeó durante un ataque no provocado en el club nocturno Tape, en el elegante vecindario de Mayfair, en febrero de 2023.

El tabloide dijo que se enteró de que Brown estaba en el Reino Unido el miércoles y llamó a la policía para averiguar si estaba bajo arresto. El periódico dijo que agentes de la policía viajaron a Manchester y realizaron el arresto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El representante de Brown no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Diaw dijo que Brown, quien en ese momento se encontraba de gira por Reino Unido, lo golpeó en la cabeza con una botella y posteriormente lo golpeó y lo pateó cuando ya estaba en el suelo. El productor ha presentado una demanda de 12 millones de libras (16 millones de dólares) contra el cantante.

Brown, a menudo llamado por su apodo Breezy, irrumpió en la escena musical como adolescente en 2005 y se ha convertido en un gran creador de éxitos a lo largo de los años con canciones como "Run It", "Kiss Kiss" y "Without You". Ganó su primer Grammy al mejor álbum de R&B en 2011 por "F.A,M.E." y luego obtuvo su segundo galardón en la misma categoría por "11:11 (Deluxe)" a principios de este año.

El cantante lanzará una gira internacional el próximo mes con Jhene Aiko, Summer Walker y Bryson Tiller, comenzando con una etapa europea antes de iniciar los conciertos en América del Norte en julio.