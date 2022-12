Ahora Guillermo del Toro le responde a Taylor Swift

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La cantante estadounidense Taylor Swift elogió al cineasta mexicano Guillermo del Toro durante el evento Women in Entertainment Power 100, que se llevó a cabo hace unos días, es ahora el productor quien le regresó los comentarios a la intérprete de "Bad Blood".

En el evento realizado por "The Hollywood Reporter´s 2022", la famosa dijo ser la admiradora más grande del creador de la nueva versión de "Pinocho".

Si bien Taylor aún se está adentrando al mundo del cine, externó frente al público que siente una gran admiración por Del Toro.

"Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo", dijo.

La voz de "Love Story" incluso mencionó que le gustaría cambiar su mente con la del cineasta para poder realizar proyectos creativos.

No es la primera vez que la cantante habla bien del trabajo de Guillermo, también ha dicho que sus películas han inspirado algunas de sus canciones.

Ante esto, el ganador al Oscar señaló durante una conferencia de prensa en el Museo de Arte de Nueva York, donde le hicieron un homenaje, que también siente una gran admiración por la estrella.

Del Toro añadió que en una ocasión tuvieron la oportunidad de platicar y descubrieron intereses en común.

"Tengo la más grande admiración por ella. Tuvimos una de las más estimulantes y gratificadoras conversaciones. Tenemos en común muchos intereses, y su interés en fábula y mito y el origen de los cuentos de hadas es bastante profundo", externó.