"Ahsoka", una de las series más esperadas de Star Wars, llega a Disney+ el 23 de agosto

"Ahsoka", una de las series más esperadas del universo Star Wars, se estrenará en Disney+ el 23 de agosto en todo el mundo, anunció este miércoles la plataforma en un comunicado.



Ambientada después de la caída del Imperio, "Star Wars: Ahsoka" narra la historia de Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson, una antigua Jedi que investiga una amenaza emergente que se cierne sobre una galaxia vulnerable.

Dawson retoma en la serie el personaje que ya interpretó en "The Mandalorian" y junto a ella estarán Natasha Liu Bordizzo (como Sabine Wren), Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Ray Stevenson (Baylan Skoll), Ivanna Sakhno (Shin Hati), Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), David Tennant (Huyang), Lars Mikkelsen (Gran Almirante Thrawn) y Eman Esfandi (Ezra Bridger).

"Ahsoka" es la segunda serie derivada de "The Mandalorian" -protagonizada por el chileno Pedro Pascal- junto a "The Book of Boba Fett", estrenada en 2021 y que no cosechó el éxito esperado. También se había anunciado la producción de una tercera, "Rangers Of The New Republic", pero el proyecto fue cancelado.

Las primeras imágenes de esta serie se vieron el pasado abril en la "Star Wars Celebration", que se desarrolló en Londres. En ellas se podía ver a Ahsoka diciendo: "Algo está llegando, algo oscuro, puedo sentirlo".

Ahora Disney ha publicado un segundo tráiler en el que aparece, de espaldas, el Gran Almirante Thrawn, como sustituto del emperador Palpatine en el trono del Imperio.

Ahsoka era la padawan (aprendiz) de Anakin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader. Y una de las grandes incógnitas de la serie es saber si volverá Hayden Christensen, que interpretó al malo por excelencia de Star Wars en la segunda trilogía.

La serie está escrita por Dave Filoni, que ejerce de productor ejecutivo junto a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson y Carrie Beck.