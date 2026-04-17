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AITANA traeRÁ su tour a MÉXICO

Por EFE

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
AITANA traeRÁ su tour a MÉXICO

La cantante española Aitana confirmó este jueves su regreso a México con cinco fechas como parte de su gira internacional ´Cuarto azul World Tour´, que, alrededor del mundo, especialmente en España, ha tenido un abrumador éxito con boletería agotada.

Aitana, icono del pop en español, volverá a pisar el Auditorio Nacional en la Ciudad de México -luego de haber presentado ´Alpha Tour´ en 2023-, así como los escenarios más importantes del país, donde presentará su último álbum ´Cuarto Azul´, publicado en 2025.

La empresa promotora Ocesa informó en un comunicado que esta gira mundial, anunciada el año pasado, tendrá fechas de octubre a noviembre en las ciudades de Monterrey (28 de octubre), en el Auditorio Banamex; Guadalajara (30), en el Auditorio Telmex; Querétaro (31), en Auditorio Josefa Ortiz; Puebla (4 de noviembre), en el Auditorio GNP y concluirá en la capital mexicana el 6 del citado mes.

También anunció que la gran venta para clientes HSBC arrancará los días 22 y 23 de abril para todas las fechas de la gira y precisó que la venta general será un día después de dicha venta.

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Además de haber recibido dos nominaciones a los Latin Grammy 2025, incluida la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo, ´Cuarto azul´ (Universal) es también una confesión personal de la artista, algo que también buscó evocar en su documental ´Metamorfosis´.

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