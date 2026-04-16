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TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

DISFRUTA AL MÁXIMO DE SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
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Alejandra González Vilet se reunió con sus primos y amigos en una animada celebración para festejar sus cinco años de vida.

De los preparativos para la divertida fiesta se encargó su mamá Maru González Vilet, quien creó una atmósfera multicolor.

Feliz, Alejandra recibió a sus invitados, entre ellos, compañeros de colegio.

El agradable encuentro se efectuó en un salón de fiestas, donde se encontraron con interesantes atractivos.

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Ahí, demostraron su habilidad, destreza y experiencia en las actividades recreativas e interactivas.

Desde luego, el ambiente con gran intensidad.

Eso sí, ¡gran derroche de energía!

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