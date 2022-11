Ajustes en los horarios del Corona Capital 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Luego de varios cambios en el Corona Capital 2022, como los horarios empalmados entre bandas y algunas otras que se salieron del cartel de último momento, por fin se llevará a cabo el festival este viernes.

A una semana de llevarse a cabo dicho festival, en redes sociales se publicaron los horarios completos de las presentaciones, pero esto causó la inconformidad de los asistentes, pues varias bandas se empalman, tal es el caso de My Chemical Romance y Run the Jewels que comienzan a las 11:30pm.

De igual forma se dieron cambios en el cartel, como la salida de Two Door Cinema Club y la entrada de Charli XCX.