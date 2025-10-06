Aldo De Nigris se consagra como ganador de LCDLF

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras 10 semanas de juegos, drama, tensión, amistad, enemistad, empatía, apatía y muchas estrategias, la tercera temporada de La Casa de Los Famosos México llegó a su fin.

El reality show que comenzó con 15 integrantes, terminó con una última gala, protagonizada por Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris y Abelito.

Avanzada la noche, Mar Contreras fue mencionada como la quinta finalista; seguida de Shiky, quien ganó el cuarto lugar del programa. Para sorpresa de muchos, Abelito se consagró como el tercer finalista de esta temporada, dejando a Dalílah Polanco y a Aldo De Nigris a la expectativa de quién ganaría el premio de 4 millones de pesos.

Finalmente, Aldo De Nigris fue proclamado el ganador de La Casa de Los Famosos México, edición 2025, dejando a Dalílah en el segundo lugar de esta entrega del reality show.

Victoria de Aldo De Nigris desata ola de memes en redes sociales

El fenómeno en el que se convirtió La Casa de Los Famosos dejó su huella digital durante los 71 días que corrió el reality show. A través de redes sociales millones de usuarios siguieron las actualizaciones de la casa y compartieron sus más sinceras reacciones y opiniones.

Muchos internautas celebraron el triunfo del "Niño Bien", compartiendo su emoción y mensajes emotivos en apoyo a Aldo.

Algunos usuarios expresaron su decepción con la victoria de Aldo, pues apoyaban a Abelito.

Otros se burlaron de la cantidad de votos que la producción del programa dijo que se consiguieron.

Muchos usuarios también compartieron sus críticas al programa y expresaron su disgusto con la temporada en general.