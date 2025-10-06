Cemex vende sus operaciones en Panamá

Cemex informó que hoy cerró exitosamente la venta de sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por un monto total de 200 millones de dólares, lo que representa un múltiplo de aproximadamente 12 veces el flujo operativo ajustado de los últimos 12 meses terminados el 31 de agosto de 2025.

Al mismo tiempo, Cemex anunció que incrementó su participación accionaria en Couch Aggregates, empresa de la industria de agregados en el sureste de Estados Unidos, hasta alcanzar una participación mayoritaria, ampliando así la alianza estratégica anunciada en julio de 2024 de ampliar sus operaciones en el mercado estadounidense.

La compañía considera que, en el corto plazo, esta inversión compensará sustancialmente la pérdida derivada de la venta de sus operaciones en Panamá.

Una parte menor de los recursos obtenidos por la desinversión en Panamá se destinaron a la transacción en Estados Unidos.

"Estas transacciones representan otro paso importante en nuestra estrategia para optimizar nuestro portafolio actual y continuar invirtiendo en el crecimiento en mercados prioritarios, particularmente agregados en Estados Unidos," dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex, en un comunicado.

Grupo Estrella, un conglomerado industrial privado en República Dominicana, adquirió los activos desinvertidos, que consisten principalmente en una planta de cemento ubicada en Calzada Larga, Chilibre, Panamá, la cual, al 31 de diciembre de 2024, tenía una capacidad instalada de cemento de aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas por año.

Los activos vendidos también incluyen activos relacionados de cemento, concreto premezclado, agregados, y derechos para adquirir reservas adicionales para las operaciones en Panamá.

Cemex conservará su negocio de aditivos en Panamá.

Por su parte, Couch, la empresa en Estados Unidos, atiende diversos mercados con arena, grava y piedra triturada, operando site canteras de arena y grava y cinco terminales marítimas.

"La estrategia para rebalancear el portafolio de la compañía es parte de su compromiso de generar los mayores retornos posibles para sus accionistas, ser el mejor aliado para sus clientes, enfocarse minuciosamente en la eficiencia operativa y aplicar una estrategia disciplinada de asignación de capital", afirmó la empresa.