Alejandra Capetillo se prepara para su boda en México tras casarse por lo civil en España

Alejandra Capetillo, hija de Biby Gaytán, vive las emociones de la cuenta regresiva para su gran día en México, donde celebrará su boda rodeada de sus seres queridos.

La modelo, quien radica en España, contrajo matrimonio civil hace casi un mes con el libanés Nader Shoueiry. La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons, dentro del Palacio de la Equitativa, con aproximadamente 20 invitados. Sus famosos padres no pudieron estar presentes, pero fue entregada en el altar por sus hermanos mayores, Ana Paula y Eduardo Capetillo Gaytán.

La gran fiesta de Alejandra y Nader se celebrará en la histórica Hacienda Zotoluca, en el estado de Hidalgo.

Su vestido soñado

Alejandra ha compartido con sus seguidores de redes sociales cada paso hacia el altar. Recientemente contó que desea que su vestido no solo sea hermoso, sino que tenga un significado especial; y el hecho de que Lorena Formoso, una de sus mejores amigas, sea quien lo confeccione, lo convierte en un verdadero sueño.

"Confío ciegamente en el buen gusto de Lorena y creo que esa es la clave", dijo ilusionada.

A Alejandra le gusta romper los estereotipos de las bodas tradicionales. Por ejemplo, en su enlace civil optó por un conjunto de dos piezas: una falda y un top corto, además de una pamela de paja con un sencillo velo, también diseñado por su amiga.

Sin embargo, parece que para su boda religiosa ha elegido algo muy diferente. En las fotografías que publicó en su perfil de Instagram se aprecian los detalles de un clásico atuendo blanco. "Detalles", escribió, dejando con la duda a sus fanáticos.

El festejo está programado para el 24 de mayo.

¿Por qué Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no estuvieron en la boda civil?

Mucho se especuló sobre la ausencia de Biby y Eduardo Capetillo en la ceremonia civil de su hija. Incluso llegó a comentarse que la actriz había dejado de seguir a la joven en redes sociales. Sin embargo, la propia Alejandra aclaró que sus padres no asistieron debido a cuestiones de trabajo.

Asimismo, destacó que estuvieron presentes a través de una videollamada: "Mi mamá me estuvo ayudando a posar para las fotos; fue un momento muy bonito", contó Capetillo-Gaytán.

Por su parte, Gaytán declaró al programa "De primera mano": "Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo. Cuando hay compromisos laborales, esos son inamovibles".