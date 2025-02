La evolución de la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Días después del fallecimiento de Silvia Pinal en noviembre de 2024, Alejandra Guzmán habló con la prensa sobre el acercamiento con su hija, Frida Sofía, con quien ha tenido una relación complicada, especialmente luego de que la joven acusara a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual.

Alejandra comentó entonces en una entrevista con "Ventaneando": "Ese fue un momento único", y añadió: "La verdad, se lo agradezco a mi madre porque es uno de los grandes regalos que me dejó". Además, expresó su profundo amor por Frida, asegurando que sentía el mismo cariño de su parte.

Sin embargo, Enrique Guzmán negó que hubiera algún avance en la relación entre Alejandra y Frida, describiendo a su nieta como una persona "difícil". "No se han reencontrado, desgraciadamente, no. La niña tiene doble contacto con su vida, de repente piensa una cosa y luego piensa otra. Es una doble personalidad muy difícil de controlar. Como quisiéramos, no (se ha dado el reencuentro)", dijo.

Pese a las declaraciones de su padre, Alejandra Guzmán volvió a hablar del tema y dejó claro que la conexión con su hija sigue. Recordó una anécdota con el famoso cuadro que Diego Rivera pintó para Silvia Pinal, el cual la matriarca dejó en su testamento para que lo recibiera la rockera. "Yo no sabes cómo chingué... por el (cuadro). Todo el día yo mam... y mam... (para que me lo diera), y me dice Frida: 'Yo ya sabía, por eso siempre me reía cuando se lo pedías. Me lo dijo hoy'", relató Alejandra. El episodio se dio horas antes de su entrevista retomada por "Ventaneando".

Alejandra también detalló con optimismo cómo va evolucionando su vínculo con Frida. "Gracias al cielo, muy bien. Poco a poco, pero muy bien, vamos bonito, recuperando tiempo, momentos, y ya la voy a abrazar. Para mí, es lo mejor que me pudo haber pasado", dijo sonriente, aunque evitó entrar en detalles sobre un posible encuentro en persona.

Por su parte, Frida Sofía ha mantenido un perfil discreto en redes sociales respecto a este tema.