Alejandro Fernández anuncia gira homenaje a Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- Con un emotivo mensaje Alejandro Fernández anunció la gira musical que hará como homenaje a su papá Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre de 2021, a través de redes sociales dio a conocer la noticia y dio detalles de esta gira que lo llena de orgullo y que iniciará el 10 de mayo de 2025.

"Soy Alejandro, el potrillo de mi padre, el Potrillo de México. Nací con dos bendiciones, la de nacer mexicano y la de nacer Fernández. Esas dos bendiciones juntas hacen que en mi sangre corra toda la fuerza, la tradición, la magia y la música de nuestro país", expresa Alejandro en el inicio de un video que muestra varias fotos junto a su papá Vicente Fernández.

El "Potrillo" explica lo que hay en común entre su familia, los mexicanos y Chente, una tradición que se hará presente en un homenaje a través de su voz.

"Este homenaje no se trata de mí, hoy se trata de México, de Vicente Fernández en mi voz y en la tuya, para que juntos cantemos esas canciones que son nuestro patrimonio".

Alejandro enlista lo que su papá, llamado cariñosamente Chente, le enseñó, como a cantar, a montar a caballo y a querer y respetar al público.

"Mi padre me enseñó muchas cosas en la vida, me enseñó a montar a caballo, me enseñó a portar un traje de charro, a cantar la música mexicana desde el pecho, el amor al público y al escenario. Pero lo mejor que me enseñó mi padre fue que yo, como buen mexicano... No Me Sé Rajar".

Alejandro Fernández anunció que la gira "De Rey a Rey" arranca en 10 de mayo en Seattle, para después trasladarse a Orlando y California; hasta el momento la última fecha programada es el 21 de septiembre en California.

El "Potrillo" promete una noche mágica donde la tradición y el legado de la música ranchera se haga presente, algo que tiene muy emocionados a los fans de la Dinastía Fernández, quienes han felicitado a Alejandro por el homenaje merecido a su padre Vicente Fernández.