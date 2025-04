"Checo" Pérez es ovacionado en concierto de Alejandro Fernández

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sergio "Checo" Pérez continúa disfrutando en total tranquilidad su "año sabático" en Fórmula 1 y se dio el gusto de acudir a la costa de Nayarit a presenciar un concierto muy mexicano.

El expiloto de Red Bull acudió a Vidanta Vallarta en Nuevo Vallarta al concierto del cantante mexicano Alejandro Fernández, quien no dudó en mencionar a su peculiar espectador de la noche. "Va a pasar como uno de los mejores deportistas de nuestro país. Se encuentra acompañándonos nuestro amigo, porque sí es amigo de todo el mundo, como 'Chabelo', 'Checo' Pérez ¡Un aplauso, por favor!", le dijo "El Potrillo" a sus fanáticos.

El hijo de Vicente Fernández incluso extendió la invitación para que subiera a cantar a su lado, pero hubo un gran impedimento para concretar lo que hubiera sido un "palomazo" entre ídolos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

"Un orgullo no nada más de Jalisco, para todos los mexicanos... Nomás porque no sabes cantar, carnal, si no te subía (al escenario)", dijo en tono de broma el cantante de 53 años. El público coreaba "¡Checo, Checo!", a lo que el tapatío respondió poniéndose de pie y saludando a la eufórica multitud.

