ALEJANDRO SANZ LANZA “¿Y AHORA QUÉ?” “

El artista español Alejandro Sanz, afincado en Miami, lanza este viernes ‘¿Y ahora qué?’, un disco de seis canciones que según dijo en entrevista con EFE refleja la búsqueda de una forma distinta de hacer música sin perder el lado lúdico del oficio, y manteniendo “la salud musical de las canciones”.

En los cuatro años transcurridos desde su último álbum, el cantautor madrileño, de 55 años, atravesó una ruptura amorosa, inició una nueva relación, se reinstaló en Miami y cambió de discográfica, un periplo personal y creativo que, dijo, está presente en su nueva producción.

“He intentado hacer cosas que no suenen a mí, pero no lo he conseguido. Tengo una raíz muy fuerte que viene del flamenco, que viene de toda la música que ha sido de mi infancia y que me perseguirá por siempre”, confiesa.

Sanz admite que sigue buscando sorprenderse a sí mismo: “Siempre trato de hacer algo diferente, pues si no soy capaz de divertirme con esto, merezco que me caiga un rayo”.

