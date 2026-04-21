ALEJANDRO SANZ REGRESA A MÉXICO

El cantante español Alejandro Sanz anunció este lunes que regresará a México con su gira ´¿Y ahora qué?´, con la que recorrerá cuatro ciudades mexicanas en octubre de 2026, tras haber ofrecido varios conciertos en el país el año pasado cuando vendió todas las entradas, lo que ha impulsado esta nueva fase del tour.

En un comunicado, la promotora Ocesa anunció las cuatro fechas cerradas de sus citas por México, y precisó que los boletos saldrán a la venta el próximo 29 de abril a través de Ticketmaster.

Sanz ofrecerá conciertos en grandes recintos del país: Guadalajara (Estadio 3 de marzo, 3 de octubre); Aguascalientes (Estadio Alberto Romo Chávez, 6 de octubre); Ciudad de México (Estadio GNP Seguros, 10 de octubre) y Monterrey (Estado Borregos, 17 de octubre).

El tour llega luego de una exitosa gira por Latinoamérica donde pasó por Colombia, Perú, Chile y Argentina, y tras arrancar con éxito masivo en Chicago, el pasado 9 de abril, su recorrido por Estados Unidos.

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