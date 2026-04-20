logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Por Maru Bustos PULSO

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Ximena Zapata Navarro y José Ramón González Jaimes unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia que se realizó en el templo de San Agustín.

Los novios estuvieron acompañados de sus papás: Arturo Zapata Perogordo y Bertha Navarro, Walter González y Martha Jaimes.

Compartieron con ellos su felicidad, sus hermanos: Walter y Martha González Jaimes, Arturo Zapata Navarro y Andrea Díaz Infante, así como familiares y amigos. 

El sacerdote les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio que les entregaron sus padrinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así, Ximena y José Ramón se comprometieron a permanecer unidos por siempre.

Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia los ovacionó.

Enseguida, los nuevos esposos compartieron su felicidad con sus invitados en una espléndida recepción.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco
Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

SLP

AP

El evento combinó ritmos techno y temáticas religiosas en un homenaje al líder católico fallecido en 2025.

Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra
Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

SLP

EFE

El festival incluye actividades para todas las edades y recauda fondos para soldados en el frente.

UNIÓN Y ARMONÍA
UNIÓN Y ARMONÍA

UNIÓN Y ARMONÍA

SLP

Maru Bustos

"140 AÑOS CANTANDO JUNTOS"

ASAMBLEA NACIONAL EXASAC
ASAMBLEA NACIONAL EXASAC

ASAMBLEA NACIONAL EXASAC

SLP

Maru Bustos

ELIGEN NUEVAS DIRECTIVAS