XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!
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Ximena Zapata Navarro y José Ramón González Jaimes unieron sus vidas por amor, en una sobria ceremonia que se realizó en el templo de San Agustín.
Los novios estuvieron acompañados de sus papás: Arturo Zapata Perogordo y Bertha Navarro, Walter González y Martha Jaimes.
Compartieron con ellos su felicidad, sus hermanos: Walter y Martha González Jaimes, Arturo Zapata Navarro y Andrea Díaz Infante, así como familiares y amigos.
El sacerdote les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio que les entregaron sus padrinos.
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Así, Ximena y José Ramón se comprometieron a permanecer unidos por siempre.
Al finalizar la ceremonia, la selecta concurrencia los ovacionó.
Enseguida, los nuevos esposos compartieron su felicidad con sus invitados en una espléndida recepción.
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