Aleks Syntek no le entra al reggaetón, pero sí a corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- En varias ocasiones Aleks Syntek se ha dicho en contra de géneros musicales como el reggaetón, y es que no sólo ha confesado que ese estilo que no le gusta, también lo ha atacado pues, asegura, que sus canciones no son aptas para todo público, incluso, la ha calificado como inapropiada, ya que contiene letras explícitas.

En estos últimos meses, la música urbana ha ido perdiendo terreno dentro del gusto del público, gracias al surgimiento de un nuevo movimiento musical, el de los corridos tumbados. Incluso, el regional mexicano también se encuentra en su mejor momento y bandas como Grupo Frontera o Grupo Firme tienen mucho que ver en ello.

Este tipo de música también se caracteriza por tener algunos temas fuertes, que tampoco podrían ser escuchados por menores de edad; sin embargo, el intérprete de "Tú necesitas" se ha dicho dispuesto a debutar en el género, incluso a colaborar con artistas como Peso Pluma o la agrupación liderada por Eduin Caz.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el cantautor aseguró que nunca ha sido un artista que se base en lo que está de moda para crear sus temas, pero entre las cosas que le falta por hacer en su carrera está incursionar en el regional mexicano: "Me gustaría hacer algo con música norteña y podría hacer algo con música de banda", dijo en declaraciones que publicó el periodista Edén Dorantes.

Pero para que esto llegue a pasar, Syntek tiene algunas condiciones ya que no le gustaría ir en contra de sus propios principios: "Siempre y cuando el contenido sea sano, que tenga una letra bonita. Que haya poesía, metáfora, prosa y con gusto le voy a entrar. De hecho me encantaría oír mis canciones, alguno de mis hits, con algún grupo norteño", agregó.

Aunque no detalló sí ha pensado en algún exponente en especial, fue claro al expresar que no tendría ningún problema en abrirse y colaborar con alguien de la talla de Christian Nodal: "Lo podemos intentar, a ver si se da", finalizó.

Por último, y aunque no tocó el tema sobre el reggaetón, sí lamento que algunos artistas emergentes que pertenecen a géneros que no son tan comerciales, pero que sí tienen grandes dotes musicales, sean ignorados y hasta detalló que él pondrá su granito de arena para que puedan alcanzar el éxito: "Lamento mucho que en esta época hay chicos que son genios de la música, que hacen boleros, ranchero, jazz, salsa y se les castigue mucho con la indiferencia. Entonces yo recomiendo a la gente que escuche a estos artistas. Yo mismo voy a crear una fundación para apoyarlos y un canal de YouTube con musicales para apoyar su carrera", finalizó.