Alexa Hoffman rompe el silencio sobre Héctor Parra: "No se vale que sea pedófilo"

Por primera vez Alexa Parra, que ahora se hace llamar Alexa Hoffman, habló abiertamente con un medio de comunicación sobre el abuso que asegura vivió de su padre, el actor Héctor Parra, quien desde hace cuatro años se encuentra en la cárcel tras ser declarado culpable de corrupción de menores.

Alexa, quien de un momento a otro se alejó de su padre y de su hermana Daniela Parra, cuenta que no se siente culpable porque su padre esté en la cárcel, pues sabe que eso lo hicieron las leyes y el mismo comportamiento de su progenitor.

Alexa, quien se había mantenido alejada de los medios, y sólo daba comunicados ocasiones a través de sus redes, sorprendió tras revelar hace unos días que supuestamente su hermana Daniela también había sido abusada por Héctor Parra.

En una entrevista con Javier Ceriani, Alexa recordó cómo fue que le reveló a su madre, la actriz Ginny Hoffman, que estaba siendo víctima de abuso por parte de su padre.

Cuenta que su papá abusó de ella desde que se separó de su mamá, ella tenía seis años Y se dio cuenta de ello conforme fue creciendo, pues en un principio pensó que lo que pasaba entre ellos se trataban de "juegos".

Hasta que un día, que ya le incomodaron los tratos de su padre, decidió hablar con su mamá, a quien también le reveló que Parra era bisexual, algo que descubrió al escuchar un audio en el que su padre hablaba con otro hombre.

Sin embargo, Alexa afirma que el hecho de que su padre sea bisexual, en nada tiene que ver con el abuso que sufrió, y eso mismo se lo hizo saber a su madre, quien estaba contrariada por el distanciamiento que había tomado Alexa tanto de su padre como de su hermana.

"¿Te separaste de mi papá porque es bisexual?", cuestionó entonces Alexa a su madre, por lo que Ginny le preguntó que sí por eso había tomado la decisión de alejarse de su papá, a lo que Alexa dijo que no, que había sido porque era un "inmaduro".

Según las palabras de Alexa, su madre Ginny trató de explicarle que las preferencias sexuales de su padre no tenían nada que ver, a lo que ella reflexionó y le reveló la incomodidad que sentía al estar con él:

"No, a mí me da igual con quién esté, pero no se vale que sea pedófilo... y ahí mi mamá se quedó de '¿qué está pasando?'", recordó Alexa, que en ese momento tenía 16 años.

Alexa dice que al igual que ella, su hermana Daniela también fue víctima de su padre Héctor Parra al cien por ciento y sigue siéndolo.

"La tiene súper manipulada, mi hermana es la extensión de mi papá cien por ciento", consideró, y contó detalles extraños de la relación entre Daniela y su papá.

"Cosas raras, se trataban como novios y hasta les daba risa, ellos soñados de que les decían eso; no sé si esté enamorada de mi papá, no es una persona sana en ningún sentido", aseveró.

Por el momento, Alexa detuvo el proceso para el documental que se estaba haciendo sobre su caso, pues se hartó de que toda su vida girara en torno al abuso.

Su molesta con Daniela, dice, es que supuestamente ha usado su caso de abuso para lucrar y burlarse, lo que ha afectado su vida, pues dice, "ella sabe lo que pasé".

"Ni siquiera la quiero ver en la cárcel, quiero que me deje en paz", dijo contundente, y afirmó que su relación con Daniela en realidad nunca fue tan estrecha como se ha hecho creer.

"Nunca fue 'las hermanas', el ejemplo de hermanas; ella a veces se metía a la violencia psicológica, me molestaba, nunca hubo esa relación de hermanas-hermanas", dijo Alexa.

La hija de Ginny Hoffman expresó que a su padre, el actor Héctor Parra, le importa más la fama que su hija.