ALEXANDRA Y CHARLES SE CASAN POR EL CIVIL

Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc se casaron el 28 de febrero en Mónaco en una ceremonia civil que confirmó uno de los vínculos más observados dentro del universo de la Fórmula 1. La historiadora del arte, influencer e investigadora digital, conocida por su sensibilidad estética y su presencia discreta, acompañó al piloto de la Scuderia Ferrari en un momento que rápidamente captó la atención fuera del circuito.

Aunque la pareja ha mantenido su relación con relativa privacidad, su boda civil se convirtió en un episodio que trascendió el ámbito personal. No sólo por la relevancia actual de Leclerc, sino por la construcción visual que rodeó el momento, donde cada elemento -desde el entorno hasta el vestuario- respondió a una narrativa estética clara.

La llegada de la pareja reforzó esa conexión con el universo que rodea a Leclerc. Ambos arribaron a la ceremonia a bordo de un Ferrari, un gesto que no solo responde a la historia profesional del piloto, sino también al imaginario que ha acompañado su trayectoria. La escena, sobria pero simbólica, anticipaba lo que vendría después: un lenguaje visual construido desde la elegancia contenida.