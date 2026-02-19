Alfonso Obregón pide condiciones para doblar Shrek 5 en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero19 (EL UNIVERSAL).- La petición pública del actor de doblaje Alfonso Obregón para retomar la voz de "Shrek" en la quinta película de la saga provocó el respaldo de sus seguidores.

El intérprete, quien ha dado voz al ogro verde en Latinoamérica en las películas anteriores, compartió en Instagram un video grabado en cabina, donde se le observa interpretando nuevamente al personaje en algunas escenas.

Durante el clip, expone los puntos que considera indispensables para volver al proyecto: recibir el crédito correspondiente, contar con una dirección adecuada y: "No quiero cobrar lo mismo que Mike Myers, quiero cobrar lo justo", señala en referencia al actor que da voz a Shrek en la versión original en inglés.

Más adelante, ya fuera de personaje, invitó a sus seguidores a utilizar el hashtag #MiOgroFavorito y cerró con un mensaje: "Nos vemos en mis redes y espero que en el cine también".

Tras la publicación, comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo: "El único Shrek", "es el Shrek en LATAM", "ojalá lleguen a un acuerdo #MiOgroFavorito" y "sin ti, él no existe", "eres mi infancia", "gracias por tantos personajes icónicos", "¡lo queremos para Shrek 5", "si él no está perderán la mitad de los espectadores", escribieron algunos usuarios. Incluso hubo quienes propusieron no respaldar la película si el actor no es confirmado como la voz oficial en la región. Otros lo defendieron ante las críticas que ha recibido por fijar condiciones para su participación.

La presencia de Obregón en "Shrek 5" es una incógnita desde 2025, cuando advirtió que existía la posibilidad de que ni él, ni Eugenio Derbez, voz de "Burro", ni Dulce Guerrero, voz de "Fion", formaran parte del proyecto. No obstante, recientemente Derbez declaró a la prensa que, tras alcanzar acuerdos con los productores sobre su forma de trabajo, decidió continuar en la cinta.

Postura de Alfonso Obregón ante DreamWorks

El actor ha señalado que, si DreamWorks Animation no se acerca a negociar su crédito, las condiciones de dirección y una remuneración adecuada, preferiría no participar. "No pasa nada", expresó en redes, al tiempo que agradeció el respaldo del público.

Obregón también recordó que cuenta con 45 años de trayectoria, experiencia que, afirma, le permitiría incluso dirigir doblaje.

Tanto él como Derbez han manifestado su interés en que la nueva entrega conserve el tono de humor y los modismos que caracterizaron las versiones anteriores en español latino, elementos que consideran clave para su éxito en la región.

Derbez comentó a ABC Noticias que la empresa ya lo había contactado para ofrecerle nuevamente el papel de Burro, aunque pidió libertad para intervenir en los diálogos y adaptar el guion a expresiones más locales, como ocurrió en las primeras películas.

"Ya cambió toda la directiva. No es la de antes", señaló el comediante, al recordar que en 2001 contó con mayor margen creativo.

Estreno y reacciones ante Shrek 5

El estreno de la película está previsto para el 30 de junio de 2027. El proyecto ha enfrentado retrasos y recientemente generó reacciones divididas tras confirmarse el rediseño visual de los personajes principales.