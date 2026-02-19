CS va por eliminar millonarias pensiones

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las "pensiones millonarias" de exfuncionarios de confianza de distintas instituciones del gobierno federal.

Sheinbaum Pardo indicó que la iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional establece que las pensiones de exfuncionarios y altos mandos de confianza no podrán exceder 50% de las remuneraciones que percibe el titular del Ejecutivo federal, excepto las previstas en las condiciones generales de trabajo.

Abundó en que esto permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos para destinarlos a los Programas del Bienestar.

"Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos", indicó.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, expuso que se detectaron pensiones "exorbitantes" en el gobierno federal, que van más allá de los ingresos de la Presidenta, de 134 mil pesos.

Entre "las pensiones más grandes", Buenrostro mostró que en la extinta Luz y Fuerza del Centro hay un padrón de 14 mil 73 extrabajadores por los cuales se paga un monto anual de 28 mil 74 millones de pesos, 67% de los cuales, 9 mil 457 trabajadores, reciben una pensión de 100 mil a un millón de pesos mensuales, 3 mil 504 tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la Presidenta

Sobre Pemex, expuso que tiene un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, a las cuales se les paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos. 544 reciben montos superiores a las percepciones de la Presidenta, por mil 827 millones de pesos al año.

En el caso de CFE, expuso que cuenta con 54 mil jubilados, a los que se les paga un monto anualizado de 643 millones de pesos. 2 mil 199 reciben cifras superiores a lo que gana la Presidenta, por un monto de 4 mil 496 millones de pesos anuales, mientras que 8 mil 157 casos superan la cantidad de la pensión más alta del IMSS, que es de 89 mil 685 pesos.