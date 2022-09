Alfredo Adame con posible desprendimiento de retina tras golpiza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este miércoles se reportó que el actor Alfredo Adame había sido brutalmente golpeado a las afueras de su domicilio, incluso, tras la golpiza se presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México para rendir su declaración y denunciar a sus agresores.

Adame apareció ante los medios con el rostro ensangrentado y una grave lesión en el ojo derecho, incluso, él mismo detalló cómo ocurrió el ataque: "Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y le dije 'oye te puedo ayudar en algo' y me dijo 'tú lárgate de aquí pinche chismoso' y me tira un trancazo y lo evado. Entonces llega otro por atrás y me avienta un puñetazo. Tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió", dijo en entrevista al programa "Venga la alegría".

Además, explicó que podría tener serios daños a consecuencia del golpe, ya que no ve nada con el ojo derecho: "Seguramente, me va a ver un médico legista. Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo. Seguro tengo desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada", agregó.

Por el momento no hay diagnóstico oficial, pero se sabe que el actor ya acudió a un hospital dónde será atendido por las lesiones.

¿Qué es el desprendimiento de retina?

La retina es una capa de tejido que se encuentra en la parte superior del ojo, y es la encargada de percibir la luz y enviar las imágenes al cerebro. Además, suministra la visión nítida, necesaria para leer, manejar y ver detalles pequeños.

El desprendimiento de retina se genera cuando esta capa se separa de su posición normal, es algo común en las personas mayores de 40 años, aunque también puede deberse a circunstancias externas como cirugías oculares anteriores, antecedentes familiares, enfermedades de la vista o un golpe o lesión en el ojo.

El desprendimiento de retina es una emergencia médica. Si no se trata pronto, puede ocasionar pérdida de la visión permanente.