Federica Quijano dejaría Kabah para ir por gubernatura de Yucatán

Federica Quijano

, diputada por el Partido Verde Ecologista de México e integrante del grupo pop Kabah, se destapó por la gubernatura de Yucatán, luego de que Morena lanzó la convocatoria para los aspirantes a las gubernaturas.La cantante dijo estar dispuesta a dejar Kabah: "Lo tengo que dejar, lo voy a dejar porque primero está mi familia, primero está mi estado, primero está la salud de los yucatecos, pero primero están muchas otras cosas. Dejar el poder aparte, dejar el dinero, tienes que ser congruente y consciente con lo que predicas y si me tengo que enfrentar a todos monstruos del mundo, ni modo, así lo haré"."Me gustaría contender. ¿Por qué? Porque puedo, porque tengo mucho que decir, por algo estoy aquí en el Pleno", dijo la integrante del 90’s Pop Tour al destacar su trabajo legislativo y referir que se necesitan "caras nuevas"."Soy una ciudadana que también estoy cansada de que los políticos no nos digan la verdad. Obviamente tengo el apoyo de mi partido, no hubiera hecho ningún movimiento sin el conocimiento de mi partido, tampoco me gustaría saltarme procesos, entonces he respetado mucho lo que mi partido me ha planteado", dijo en la Cámara de Diputados en entrevista con medios. Reconoció que hay "varios candidatos" con experiencia política, "pero que van brincando de un partido a otro, y son las mismas caras todo el tiempo".Sobre las críticas por sus aspiraciones por no ser nacida en el estado, la diputada señaló que "evidentemente" no nació en Yucatán "como tampoco el gobernador actual nació en Yucatán"."Yo tampoco nací en Yucatán; sin embargo, vivo y trabajo en el estado desde hace muchos años y es como, soy mamá por adopción y eso no me hace mucho menos mamá que cualquier otra", expresó Quijano al puntualizar que lleva desde 2016 radicando en la entidad.La diputada del Verde aseguró que ya recorrió el 80% del estado y conoce "la problemática" en distintos rubros y confió en lo que decida la coalición en el proceso para la elección de candidatos."Confiaré en la gente, principalmente, y confiaré en todas las personas a las que me he acercado, y lo dejo en las manos de Dios; si es para mí, si no es para mí, ahora sí que voy con todo como caballo de carreras", declaró el mencionar que podría pedir licencia."No me importa que me tenga que enfrentar con quien me tenga que enfrentar", añadió la diputada.