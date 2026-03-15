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Alfredo Adame vence por nocaut a Carlos Trejo en Ring Royal

El evento organizado por Poncho De Nigris alcanzó más de 5.5 millones de vistas en vivo

Por Redacción

Marzo 15, 2026 10:40 p.m.
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Alfredo Adame vence por nocaut a Carlos Trejo en Ring Royal

Tras más de dos décadas de rivalidad, Carlos Trejo y Alfredo Adame finalmente se enfrentaron en el cuadrilátero durante el evento Ring Royal, organizado por el influencer regiomontano Poncho De Nigris.

El combate principal terminó de forma contundente cuando Adame, quien se presentó con el apodo de "Golden Boy", derrotó por nocaut al llamado "Cazafantasmas" Carlos Trejo, poniendo fin en el ring a una rivalidad mediática que se extendió por más de 20 años.

La cartelera también incluyó otros enfrentamientos entre figuras del entretenimiento y redes sociales. En uno de los combates más emotivos, Comandante Patillas se impuso a Abelito por decisión de los jueces. Tras el triunfo, dedicó la victoria a su padre, quien falleció hace apenas algunos días.

En otra de las peleas destacadas, El Niño Bien, Aldo De Nigris, derrotó por nocaut al llamado "Novio de México", Nicola Porcella. Aldo De Nigris llegó al combate tras haber sido entrenado por el histórico campeón mexicano Julio César Chávez.

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El evento Ring Royal combinó espectáculo, celebridades y boxeo amateur, logrando gran atención en redes sociales y alcanzando más de 5.5 millones de vistas en vivo, consolidándose como uno de los espectáculos digitales más comentados del momento.

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