ALONDRA DE LA PARRA REGRESA A CDMX

Para el primer semestre de 2026, la agenda de la directora de orquesta Alondra de la Parra (Nueva York, 1980) está marcada por una fuerte presencia en el país. Primero con un programa en el que será la directora invitada de la Sinfónica Nacional, luego, con el regreso a la Ciudad de México del espectáculo "Gershwin, la vida en azul" y, por último, con la edición del Festival Paax GNP de este año, en la que destaca el estreno de una obra comisionada a Gabriela Ortiz.

Sobre la presentación con la Sinfónica Nacional, Alondra de la Parra dice, en entrevista, que recibió con gusto la propuesta de ser directora invitada: "El programa lo propuse yo y ellos lo aceptaron. Es un programa que a mí me interesaba hacer porque creo que aquí no he hecho mucho de ese repertorio que tanto me mueve y que hago en otros lados del mundo, como es Romeo y Julieta de Prokófiev y la primera siesta del fauno de Debussy. Son obras que adoro y que me toca hacer mucho en otros lados".