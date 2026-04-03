En plena Semana Santa, entregan condones en Matamoros

MATAMOROS, Tamps., abril 3 (EL UNIVERSAL).- Como una forma de evitar enfermedades y embarazos no deseados, el

en Matamoros,

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a la entrada de laPor medio de esta, se compartenconpara cuidar la salud de los jóvenes.Esta actividad se realiza en elcon el objetivo dea la población yde transmisión sexual durante este periodo vacacional.Se informó quepermanecerá enhasta que concluyan las festividades por laya que se esperan grandes afluencias de familias pues tan solo el primer día, se registró una asistencia de 30 mil personas.