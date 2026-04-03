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En plena Semana Santa, entregan condones en Matamoros

Se entregan preservativos y trípticos informativos para cuidar la salud de los jóvenes visitantes.

Por El Universal

Abril 03, 2026 06:02 p.m.
A
En plena Semana Santa, entregan condones en Matamoros

MATAMOROS, Tamps., abril 3 (EL UNIVERSAL).- Como una forma de evitar enfermedades y embarazos no deseados, el

Instituto Municipal de Atención a la Juventud
en Matamoros, entregó preservativos

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a la entrada de la Playa Bagdad.
Por medio de esta campaña, se comparten trípticos con información relevante para cuidar la salud de los jóvenes.
Esta actividad se realiza en el acceso al balneario natural con el objetivo de concientizar a la población y prevenir enfermedades de transmisión sexual durante este periodo vacacional.
Se informó que personal de Atención a la Juventud permanecerá en Playa Bagdad hasta que concluyan las festividades por la Semana Santa ya que se esperan grandes afluencias de familias pues tan solo el primer día, se registró una asistencia de 30 mil personas.

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