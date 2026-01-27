Amber Heard revela impacto del juicio con Johnny Depp

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Desde su nueva vida en España y dedicada a la crianza de sus tres hijos, Amber Heard reapareció con fuertes declaraciones sobre el impacto que tuvo el juicio con su exesposo Johnny Depp en su vida.

A casi cuatro años del mediático proceso, habló del tema en declaraciones retomadas del documental "Silenced", presentado recientemente en el Festival de Cine de Sundance. "Esto no se trata de mí. He perdido mi capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia", compartió, de acuerdo con Variety.

La protagonista de "Aquaman" aseguró que ya no desea utilizar su voz públicamente.

En el proyecto también se recuerda el episodio de 2020, cuando Depp perdió una demanda por difamación en el Reino Unido contra The Sun, luego de que el medio lo calificara como "golpeador de esposas".

En ese entonces, la abogada Jennifer Robinson encabezó su defensa legal. Heard señaló que el resultado dependía directamente de su participación y afirmó que su experiencia refleja una realidad que viven muchas mujeres.

Posteriormente, el proceso de 2022, concluyó con la actriz obligada a pagar a Depp 10 millones de dólares por daños compensatorios y 350 mil dólares por daños punitivos, mientras que ella recibió 2 millones de dólares tras su contrademanda por difamación.

También relató que, a la salida del tribunal, solía encontrarse con seguidores del actor vestidos como "Jack Sparrow", personaje icónico de "Piratas del Caribe", quienes incluso le lanzaban basura. Confesó que no comprendía cómo su situación podía empeorar de tal manera por alzar la voz.

En 2023 decidió mudarse a Europa para comenzar una nueva etapa. Algunos fans incluso reportaron haberla visto en su vida cotidiana, destacando su trato amable mientras se adaptaba a su nueva vida y practicaba el español.

"Silenced", actualmente en proceso de distribución y dirigido por Selina Miles, incluye la participación de Jennifer Robinson y aborda los casos de distintas mujeres que vieron obstaculizada su búsqueda de justicia a través de demandas por difamación.

Heard debutó en teatro en julio de 2025, tras sus recientes participaciones en cine con "In the Fire" y "Aquaman and the Lost Kingdom". Además, dio la bienvenida a sus gemelos Agnes y Ocean, quienes ahora acompañan a su hija mayor, Oonagh Paige.

En redes sociales, la actriz suele compartir momentos de su maternidad, desde celebraciones familiares hasta imágenes paseando con sus hijos durante fechas especiales.

"Estoy eternamente agradecida de haber podido tomar esta decisión de manera responsable y consciente. A todas las mamás, dondequiera que estén hoy y como hayan llegado hasta aquí, mi familia soñada y yo celebramos con ustedes. Con amor siempre, A.", escribió recientemente sobre su familia.