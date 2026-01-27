LOURDES INICIA SU FE
RECIBE EL BAUTISMO; LE DESEAN BIENESTAR
Lourdes Lázaro Navarro recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.
En la celebración religiosa, José Manuel Lázaro y Natalia Navarro se encontraban felices con su hija.
Invitaron de madrina a Valeria Navarro, quien, emocionada aceptó este compromiso ante la Iglesia.
Con la niña, sus abuelitos, tíos, primos y amistades cercanas.
En la Parroquia San Agustín del Pedregal se efectuó la emotiva celebración, en la que el Presbítero Salvador González Vásquez invitó a José Manuel y Natalia a ser un ejemplo para el pequeño.
Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia a la niña, la liberó del pecado original y la convirtió en cristiano.
Más tarde, en una estupenda recepción, los invitados les desearon a los Lázaro Navarro prosperidad y felicidad.
