logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

LOURDES INICIA SU FE

RECIBE EL BAUTISMO; LE DESEAN BIENESTAR

Por Maru Bustos PULSO

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Lourdes Lázaro Navarro recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.

En la celebración religiosa, José Manuel Lázaro y Natalia Navarro se encontraban felices con su hija.

Invitaron de madrina a Valeria Navarro, quien, emocionada aceptó este compromiso ante la Iglesia.

Con la niña, sus abuelitos, tíos, primos y amistades cercanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la Parroquia San Agustín del Pedregal se efectuó la emotiva celebración, en la que el Presbítero Salvador González Vásquez invitó a José Manuel y Natalia a ser un ejemplo para el pequeño.

Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia a la niña, la liberó del pecado original y la convirtió en cristiano.

Más tarde, en una estupenda recepción, los invitados les desearon a los Lázaro Navarro prosperidad y felicidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Año Nuevo Chino 2026: El Caballo de Fuego y su significado en el zodiaco
Año Nuevo Chino 2026: El Caballo de Fuego y su significado en el zodiaco

Año Nuevo Chino 2026: El Caballo de Fuego y su significado en el zodiaco

SLP

El Universal

Descubre las tradiciones y rituales que marcan el Año Nuevo Chino 2026

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!
CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

SLP

Maru Bustos

ESTUPENDO AMBIENTE Y ATMÓSFERA MULTICOLOR

TÉCNICA Y ESTILO
TÉCNICA Y ESTILO

TÉCNICA Y ESTILO

SLP

Maru Bustos

AUDACES PATINADORAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS
VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

SLP

EFE

REFLEJAN LA CULTURA ZAPOTECA DEL SURESTE DE MÉXICO