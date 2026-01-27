LOURDES INICIA SU FE

Lourdes Lázaro Navarro recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.

En la celebración religiosa, José Manuel Lázaro y Natalia Navarro se encontraban felices con su hija.

Invitaron de madrina a Valeria Navarro, quien, emocionada aceptó este compromiso ante la Iglesia.

Con la niña, sus abuelitos, tíos, primos y amistades cercanas.

En la Parroquia San Agustín del Pedregal se efectuó la emotiva celebración, en la que el Presbítero Salvador González Vásquez invitó a José Manuel y Natalia a ser un ejemplo para el pequeño.

Enseguida, le impartió el sacramento de la Iglesia a la niña, la liberó del pecado original y la convirtió en cristiano.

Más tarde, en una estupenda recepción, los invitados les desearon a los Lázaro Navarro prosperidad y felicidad.