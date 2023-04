A-AA+

Amber Heard volverá a aparecer en "Aquaman"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Pese a los rumores que aseguraban que Amber Heard no volvería a aparecer en "Aquaman", la cual está a poco de estrenar su segunda entrega, en el primer evento organizado en torno a la cinta, donde se lanzó su primer tráiler, se confirma que la actriz siguió siendo contemplada en el proyecto del universo extendido de DC, luego de que protagonizara el juicio mediático por difamación a lado de su exesposo Johnny Depp, pues en su momento a llegó a decir que se había visto perjudicada laboralmente por esta situación.

Este lunes se llevó a cabo la primera presentación de "Aquaman, the lost kingdom" (Aquaman y el reino perdido), organizado por Warner Bros, y presentado en la CinemaCon. A través de dos horas, los productores de la cinta hablaron de las aventuras que le esperan a Arthur Curry en esta la secuela de la cinta de 2018, para lo que se presentó en primer tráiler de la película dirigida por James Wan.

Por lo notificado por "Insider", medio estadounidense que asistió al evento, Amber Heard aparece en dos ocasiones a lo largo del tráiler y aunque en ninguna de las dos escenas se le escuchar emitir algún diálogo, detallan que durante su aparición usa un vestido blanco, lo que confirmaría lo que por mucho tiempo se dudó; el director y los productores de la cinta no se deshicieron de su papel como se especuló en el marco del pleito legal que atravesó a lado del actor Johnny Depp, con el que estuvo casada de 2015 al 2016.

En su momento, la actriz de 37 años reveló que, si bien, Mera -el personaje que interpreta en "Aquaman"- seguiría apareciendo en la segunda parte de la película, su aparición había sido significativamente reducida, debido a la mala imagen que estaba produciendo el juicio por difamación que interpuso Depp, pues en redes sociales se levantó una campaña mediática en su contra, pues fueron muchas las personas que la señalaron como la culpable de las partes.

"Luché muy duro para quedarme en la película, no querían incluirme en la película. Me dieron un guion. Y luego dieron nuevas versiones del guion que habían eliminado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin revelar spoilers, dos personajes peleando entre sí", dijo en junio pasado, época en que la semanalmente se presentaba en el Tribunal del condado de Fairfax, en Virginia.

Sin embargo, el productor de la cinta, "Walter Hamada", negó esta información en ese momento, asegurando que en ningún momento las declaraciones de Depp o su abogada, Camille Vásquez, habían alterado su decisión de que la actriz participara activamente en la cinta y, en cambio, explicó que si en esta entrega su aparición es menor que en la película del 2018 es debido a que en esta ocasión Jason Momoa, el actor que da vida a Aquaman, trabajará de la mano de Orm, personaje interpretado por Patrick Wilson.

Y aunque finalmente, Heard conservó su papel dentro de la cinta de DC, la actriz ha expuesto varias inconformidades en torno a los acuerdos con los que llegó con la producción, pues asegura que debido al juicio que enfrentó, su abogado no puso negociar un aumento en su sueldo, por lo que recibió 2 millones de dolares por aparecer en "Aquaman, the lost kingdom", misma cantidad de dinero que obtuvo por aparecer en la primera película, cuando estuvo a punto de ser remunerada con 6 mmd.

Otra de las quejas de la actriz fue que el productor de la cinta argumentó que, de buscar otra actriz para que diera vida a Mera, era por la simple y llana razón de que ella y Momoa no tenía química en pantalla, por lo que castearían a una intérprete con la que el actor conectara, sin embargo, Amber asegura que eran justificaciones para sacarla del proyecto.

"Aquaman, the lost kingdom" se estrenará el 22 de diciembre del 2023.