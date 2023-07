Ana Claudia Talancón llega al hospital

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Ana Claudia Talancón no la ha pasado nada bien en las últimas horas, pues según informó a través de sus redes sociales está hospitalizada por segunda ocasión.

La actriz de "Soy tu fan" ya había alarmado a su familia y sus fans hace un par de semanas cuando fue a parar al hospital por una intoxicación.

Ahora, al parecer se trata de una apendicitis, pues ella misma dio ese detalle hace unas horas, pero no ha vuelto a publicar nada al respecto.

"Que puede que sea apendicitis. Así desde las 3 am", escribió Talancón para describir una fotografía en la que sag en una camilla, visiblemente cansada.

La foto la tomó su hermana Regina Talancón, quien también es actriz y con quién suele compartir varios momentos personales y profesionales.



¿Qué es la apendicitis?

Es una afección dolorosa en la que el apéndice (bolsa angosta que se proyecta desde el colon) se inflama y se llena de pus.

Algunos de los síntomas que se presentan cuando esto sucede son náuseas, vómitos, pérdida del apetito, escalofríos y un dolor abdominal fuerte.

El procedimiento ante esta afectación es estar en observación por algunas horas para determinar si se puede calmar con un tratamiento, pero en la mayoría de los casos requiere cirugía para retirar el apéndice.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social una de cada mil personas tiene apendicitis aguda, aunque este padecimiento es una de las urgencias más comunes en la población.