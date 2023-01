Ana de la Reguera despide a su amigo, el maquillista Jonathan Lule

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El anuncio de la muerte del maquillista Jonathan Lule ha consternado a varias famosas, entre ellas a Ana de la Reguera, quien compartió una estrecha amistad con el joven creador que desde inicios de enero se encontraba delicado de salud.

A través de redes sociales se compartió con sus seguidores el avance en su recuperación, la cual lamentablemente no llegó, y Lule murió este miércoles.

Conocido en el mundo de la farándula, Jonathan Lule era amigo cercano de De la Reguera, quien una semana antes de su muerte le dedicó un emotivo mensaje de amor y cariño.

A través de Instagram, la actriz recordó algunas de las muchas vivencias juntos, aplaudió su talento como maquillista y aseguró que trabajar con él los unió para siempre.

"Siempre nos recuerdo así. Felices! @__l.u.l.e__. Hija, hermana, amiga, confidente. Casi 20 años de conocernos. Pero fue en NY tu ciudad favorita donde trabajar juntas nos unió para siempre. Dormir en la misma cama apretada por meses. Que hicieras delicioso de desayunar. Irnos a caminar al río. Comer pasta, pastel de zanahoria tu favorito, pasear, compartir baño, secretos, inseguridades, éxitos y fracasos. Ser pandilleras contra lo que nos molestaba, hacerme piojito para calmarme, sorprenderme siempre de tus múltiples talentos, no solo el maquillaje. Eres un persona demasiado completa, talentosa y hermosa de sentimientos. Me siento muy afortunada de ser parte de tu vida. Aquí estamos siempre para ti. SIEMPRE. Te amo hijita hermosa".

Con 10 fotos de momentos especiales que vivieron juntos, fue como Ana de la Reguera despidió a Jonathan Lule, además de un breve pero doloroso mensaje: "¡Buen viaje mi Jona! Te extrañaré profundamente. Siempre estarás en mi hija. No hay palabras que se acerquen a este dolor. Gracias por permitirme ser parte de tu mundo. Te amo".Lule trabajó con famosas como Rosalía, Eva Longoria y Karla Díaz, quien también le dedicó unas sentidas palabras de despedida."Baby Lule, amigo mío... hay tantas y tantas cosas que me gustaría decirte, pero las palabras no me alcanzarían para expresarte la falta que me vas a hacer", así comienza un extenso mensaje de amor y agradecimiento que acompaña con una serie de fotos y videos."En lo personal no solo fuiste mi maquillista favorito, ¡sino un gran amigo! Porque esa conexión que había entre nosotros y cómo nos leíamos era mágico. Estuvimos juntos en las buenas pero también en las muy malas, en los momentos hermosos pero también en los más amargos... Gracias por creer en mí y darme las palabras de aliento cuando más lo necesitaba", reconoció Karla, quien recibió el pésame de seguidores y colegas.