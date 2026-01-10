logo pulso
Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
ANA SE VA DE CITAS

Pareciera que las apps de citas llegaron para revolucionar las relaciones, pero en realidad han desatado nuevas posibilidades de enredos clásicos de los enamorados, como lo constata Mónica (Ana de la Reguera) en el filme "Un hombre por semana".

La comedia romántica que se estrena este fin de semana en México es el primer largometraje codirigido por De la Reguera, actriz de filmes como "Nacho libre", "Cowboys & Aliens" y "The Forever Purge" ("La purga por siempre"). En este caso hizo mancuerna con el director Marco Polo Constandse, quien ha estado al frente de películas románticas como "Enfermo Amor", "La boda de Valentina" y "Cásese quien pueda".

"Estoy muy, muy emocionada", dijo De la Reguera en una entrevista reciente en la Ciudad de México. "Fue increíble tener esta oportunidad porque obviamente tengo ganas de dirigir, de seguir dirigiendo, pero pues para un primer largometraje yo creo que fue una gran escuela tener Polo al lado, yo aprendí muchísimo".

De la Reguera estaba dispuesta a asumir el reto de codirigir y protagonizar la película, algo similar a lo que había experimentado en la serie de comedia "Ana" de la que fue creadora, guionista y productora ejecutiva.

"Multitasking, ya sabes, soy de un egocentrismo brutal", dijo en broma la actriz veracruzana. "Me gusta mucho la historia, me gusta mucho el proyecto. Este me lo ofrecieron primero como actriz y cuando pude traté de colarme y postularme para dirigir, porque me gustaba de verdad la historia y creía que es algo que me había pasado a mí, que estaba viviendo y que quería compartirlo, como con ´Ana´". 

