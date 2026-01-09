logo pulso
Estado

Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde

Falla mecánica provoca accidente

Por Huasteca Hoy

Enero 09, 2026 08:59 p.m.
A
Tráiler terminó fuera del camino

Tráiler terminó fuera del camino

CIUDAD VALLES.— Un tráiler cargado con caña picada que se dirigía al ingenio Alianza Popular se salió del camino y volcó en la carretera libre Valles–Rioverde.

El chofer resultó con golpes leves y fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y paramédicos de la Cruz Roja, aunque se negó a ser trasladado a un hospital.

Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos

El conductor intentó ganarle el paso; la unidad quedó abandonada

El conductor explicó que se dirigía al ingenio ubicado en la delegación de Tambaca, municipio de Tamasopo, pero que al llegar al kilómetro 22, en el tramo Los Otates–Santa Anitale fallaron los frenos al salir de una curva.

"Para no llevarme la vida de alguien, mejor me salí", comentó el operador mientras observaba su unidad volcada entre la maleza.

El tráiler quedó destrozado y al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de grúaspara retirar la unidad siniestrada.

Tráiler volcado entre la maleza

