Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde

CIUDAD VALLES.— Un tráiler cargado con caña picada que se dirigía al ingenio Alianza Popular se salió del camino y volcó en la carretera libre Valles–Rioverde.

El chofer resultó con golpes leves y fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y paramédicos de la Cruz Roja, aunque se negó a ser trasladado a un hospital.

El conductor explicó que se dirigía al ingenio ubicado en la delegación de Tambaca, municipio de Tamasopo, pero que al llegar al kilómetro 22, en el tramo Los Otates–Santa Anita, le fallaron los frenos al salir de una curva.

"Para no llevarme la vida de alguien, mejor me salí", comentó el operador mientras observaba su unidad volcada entre la maleza.

El tráiler quedó destrozado y al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de grúaspara retirar la unidad siniestrada.

Tráiler volcado entre la maleza