Anahí a lo largo de sus cuatro décadas

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí tiene 40 años pero muchos de ellos los pasó construyendo su carrera artística porque empezó a los dos años. Sus apariciones en “Chiquilladas”, un show infantil que era conducido por niños hacía parodias de telenovelas, programas y personalidades del ambiente artístico mexicano, mostraron los primeros pasos de la cantante.

Las reflexiones sobre su carrera surgen porque acaba de llegar a las cuatro décadas de edad y muchos de sus seguidores recordaron su carrera que está por dar un paso muy importante. RBD vuelve al ruedo con una gira muy esperada y la también actriz está feliz por reencontrarse con sus amigos de la tira juvenil.

Pero volviendo a su trayectoria, antes de que triunfar en RBD, Anahí se destacó con la canción “Te doy un besito” en aquel programa infantil, el cual se convirtió en una de las más sonadas de 1985, y con la que hizo que el público la tuviera en cuenta. Luego de su debut en “Chiquilladas”, tuvo participaciones en telenovelas famosas como “Vivo por Elena”, “El diario de Daniela” y “Mujeres engañadas”.

Un detalle no menor en el camino artístico de Anahí es que su cercanía con la religión católica hizo que en 1993, en la tercera visita del Papa Juan Pablo II al país y con sólo 10 años, cantara “El Mensajero del Señor” en Yucatán. Pero los altibajos también estarían presentes en su vida por un comentario que le hizo un productor que derivó en trastornos alimenticios.

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de Primer amor, a mil por hora, que después fue Pedro Damián”, empezó contando Anahí. Recordó que ese productor le dijo: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’. Obviamente, eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario”, reveló.