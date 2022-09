"Andor es un migrante forzado", dice Diego Luna

El momento ha llegado para los admiradores de Star Wars tras una espera iniciada en 2016. Luego del estreno de "Rogue One" comenzaron a surgir rumores de una posible serie para televisión. Una pandemia y seis años después, la serie "Andor" sobre el origen de su protagonista, Cassian Andor, debuta en Disney+.

El actor mexicano y uno de los productores ejecutivos, Diego Luna, conversó sobre el estreno de la serie, cuyos primeros tres capítulos debutarán el miércoles en el servicio de streaming. La entrevista telefónica desde Los Ángeles se realizó un día después del estreno con fanáticos de la serie en esa ciudad.

"Estuvo padrísimo verla en una pantalla grande, verla con público, y además ese público que es súper participativo y es gente que, además, como yo, lleva mucho tiempo esperando este momento", dijo Luna. "Los fans siempre hacen muy emocionantes esas oportunidades de ver tu trabajo con esa energía de un cine lleno".

En "Rogue One: A Star Wars Story" ("Rogue One: Una historia de Star Wars") no todos los héroes sobreviven, pero esto, aunado a su estética retro similar a la de las primeras películas de Star Wars, ha hecho que sea una de las favoritas de los fanáticos de la saga, pues su tono es un poco más grave que en otros de sus filmes donde hay muertos que vienen del más allá o inevitablemente gana el bien sobre el mal.

"El objetivo ahora con 'Andor' es seguir en esa tónica de hacer una historia sobre personajes, digamos, más realistas... tan real como se puede ser en una galaxia lejana", dijo Luna. "Es el origen de la Rebelión, de lo que vamos a hablar y son héroes de carne y hueso... no hay Jedis alrededor, es un momento muy oscuro donde la gente tiene que involucrarse".

Algunos de los actores del elenco de "Rogue One" regresan para "Andor" como Genevieve O'Reilly, quien retoma el papel de la senadora Mon Mothma, y Forest Whitaker como el misterioso Saw Gerrera. También hay importantes adiciones como la actriz puertorriqueña- guatemalteca Adria Arojona, quien da vida a Bix Caleen, una rebelde amiga de Andor; Fiona Shaw, quien interpreta a Maarva, una mujer que lo adopta cuando es joven, y Stellan Skarsgård en el papel de Luthen Rael, uno de los primeros en abrirle los ojos al protagonista sobre las posibilidades de ir en contra del Imperio.

Andor viene de una comunidad que vive en comunión con la naturaleza y que no conoce de naves espaciales hasta que llegan las fuerzas imperiales y se ve obligado a marcharse con Maarva. La serie retrata la opresión con la que el Imperio somete a las comunidades que domina, su explotación de los recursos naturales y cómo se vive esa marginación en una realidad donde no hay libertad, mientras en la capital de la galaxia todo es opulencia y tecnología.

Para países como México, con un pasado de colonización y un presente de capitalismo muy desigual, la serie podría parecer una mezcla de diferentes épocas, incluyendo un probable futuro con naves espaciales y robots que empiezan a desarrollar sentimientos.

"La ciencia ficción es una gran herramienta para hacer comentarios sobre tu realidad, cuando empiezas diciendo que esto pasa en una galaxia muy lejana, de pronto te puedes dar el lujo de hacer comentarios que tienen todo que ver con tu realidad", dijo Luna.

"Y claro que hay paralelos, y claro que nos interesaba establecerlos. El personaje de Cassian es un tipo obligado a migrar y alguien que por lo menos una vez, hasta ahora, ha tenido que dejar todo detrás de manera forzada, en ese sentido, es un refugiado que encuentra en esta comunidad esa familia que tiene que formar de la nada", agregó.

Pero Cassian, quien ya ha perdido todo más de una vez, no tiene miedo.

La serie comenzó a rodarse en 2020 y terminó su filmación en 2021. Para Luna fueron "momentos muy complejos para filmar" durante la pandemia.

"Sobre todo para filmar en un proyecto que ambiciona esto: gente de todos lados trabajando en un mismo proyecto, una diversidad en el equipo tanto al frente como detrás de cámara, se volvió muy complejo en términos operativos", dijo.

La serie se filmó Gran Bretaña, incluyendo locaciones en Londres y Escocia.

"La interacción entre nosotros era muy difícil, fue un viaje muy solitario, en ese sentido, ayer fue la primera vez que nos reunimos físicamente a festejar lo que hicimos después de dos años", dijo.