Andrea Legarreta prepara demanda contra quienes la difaman

La conductora Andrea Legarreta estaría decidida a tomar acciones legales contra aquellas personas que intenten difamarla o manchar su imagen.

En mayo de este año, la mujer de 51 años ganó una demanda a una revista de circulación nacional luego de que en una publicación se manipularan algunas fotografías que le causaron problemas familiares y laborales.

La imagen mostraba a la presentadora de "Hoy" en medio de dos hombres en un gimnasio, además también simulaba que Andrea le estaba tocando los genitales de su entrenador.

Tras el incómodo momento, Legarreta estaría preparando una nueva demanda.

Fue para un programa conducido por Gustavo Adolfo Infante donde dijo: "Pase lo que pase no voy a permitirlo más y no lo hago como de venganza, lo hago por justicia", la conductora agregó que las personas tienen que saber cuáles son sus derechos y que los medios de comunicación tienen que comprender que gracias a las publicaciones malintencionadas hay una afectación grave en la vida de las celebridades.

"Tienen que ver que no pueden destrozar vidas".

Con respecto a los motivos que la llevaron a exigir justicia dijo que lo hace por las personas que no saben que pueden defenderse, además quiere ser ejemplo para sus hijas y para otras mujeres.

"Ya estuvo bien de tanta violencia, y tanta maldad y mala intención y de mentiras".

Por el momento, la celebridad no puede revelar información contra quien va la demanda, sin embargo, al ser cuestionada sobre Alfredo Adame, dijo: "De esa persona, yo no hablo".