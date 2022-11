Andrés García sufrió sobredosis de cocaína, asegura su esposa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La neumonía está complicando mucho la salud de Andrés García, el actor de 81 años volvió a tener una crisis de salud que al parecer la detonó el consumo de cocaína, así lo reveló el antidoping que le practicaron a petición de su esposa Margarita Portillo.

Los niveles de oxigenación que presenta actualmente el actor no son los adecuados, y aunque García ya no se encuentra en el hospital, sino en la casa de su esposa, de momento depende del oxígeno para seguir con vida.

En entrevista para "De primera mano", Margarita comentó que hace tres semanas acudió al llamado de auxilio de su esposo, cuando llegó a su casa, lo encontró en pésimas condiciones, recuerda que no podía articular palabra y que como el panorama empeoró, lo llevó al hospital, donde le revelaron que iba bajo los efectos de una sobredosis.

Margarita confesó que se sorprendió al escuchar las palabras del médico: "Y me dice ‘por el cuadro de sobredosis las horas más difíciles son las 72 primeras horas’… para mí como que se me cayó el alma a los pies, y me va cayendo el veinte de que eso es una sobredosis porque yo no sabía cómo era eso tampoco, mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína; fueron hora y días de pesadilla realmente", confesó.

Sin dar nombres, la mujer que ha cuidado del histrión en los últimos años, aseguró que sí tiene idea de quién le llevó la droga a Andrés, y lamenta que después de haberle advertido a dicha persona sobre las enfermedades de García, aún así le hayan llevado la cocaína.

Ahora, lo que le preocupa a Margarita es el cuadro de neumonía que presenta el protagonista de cintas como "Pedro Navaja" y "Chanoc", eso conjugado con la cirrosis, lo tuvieron hace días al borde la la muerte; ahora ya se encuentra un poco mejor pero delicado, asegura.

---Andrés García está solo

Margarita aseguró que está dispuesta a seguir cuidado de su esposo Andrés, a pesar de lo complicado que resulta por su carácter y porque es muy necio; y señaló que a pesar de que los hijos de García le dijeron que "podía contar con ellos", hace más de un mes que no la llaman por teléfono para saber cómo está su padre.

Además, señala que tampoco ha recibido ayuda económica ni presencial, pues no sólo es cuestión de preguntar cómo está, sino de ofrecerse a cuidarlo, estar con él para que no se vuelva a quedar solo.

Está consciente de que prácticamente Andrés García sólo la tiene a ella, pues mucha gente que se le acerca sólo es para poderle sacar algún provecho; Margarita no pudo evitar romper en llanto por la difícil situación en la que se encuentra el exgalán de la televisión mexicana, quien muchas veces ha dicho a través de videos que comparte en su canal, que sabe que su final está cerca.