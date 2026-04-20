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Anel Noreña recuerda a José José en homenaje en Ciudad de México

Fans de todas las edades cantaron éxitos de José José frente a su estatua en el Parque de la China.

Por El Universal

Abril 20, 2026 08:50 p.m.
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Anel Noreña recuerda a José José en homenaje en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La figura de José José volvió a reunir a sus seguidores en el Parque de la China, en la Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Día Internacional del cantante, que se conmemora cada 20 de abril.

Anel Noreña recuerda a José José y su legado

Como parte del homenaje, Anel Noreña, exesposa del llamado "Príncipe de la canción", acudió al encuentro y compartió con los asistentes algunos recuerdos personales sobre el intérprete.

Durante su intervención, la también actriz habló sobre la etapa final del artista y el amor que le profesó aún después de haberse separado.

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"Yo no me volví a casar, yo siempre lo esperé, sabía que iba a regresar... pero nunca regresó, hasta que volvió en el avión presidencial, en un cofre divino", expresó.

Anel también se refirió al significado que tiene para ella la urna en la que fueron trasladadas sus cenizas; incluso, mencionó su deseo de que, al final de sus días, sus restos descansen junto a los del cantante.

"He pedido que mis últimos momentos los pase adentro de esa cajita", añadió.

Controversia y reacciones en el homenaje

En el mismo encuentro, Noreña reaccionó a la controversia en torno a Manuel José, quien ha asegurado ser hijo biológico del intérprete. Sin mencionarlo directamente, respondió con un fragmento de una canción de José José: "Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fue paloma por querer ser gavilán".

El homenaje reunió a fans de distintas edades, quienes cantaron temas como "40 y 20" frente a la estatua del artista y llevaron objetos como vinilos para recordarlo.

Finalmente, Anel comentó que actualmente enfrenta problemas de salud derivados de la pérdida de cartílago en una de sus piernas, lo que ha afectado su movilidad, aunque no le impidió asistir al evento.

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