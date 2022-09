Anfitriona, el peor trabajo de Dua Lipa antes de la fama

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Actualmente es prácticamente imposible que alguien no sepa quién es Dua Lipa o que por los menos alguna vez no haya escuchado una de sus canciones. La cantante británica hoy goza de ser una de las artistas más exitosas a nivel mundial, pero hace un par de años su vida era completamente lo contrario.

Antes de llegar a la fama y de llenar el Foro Sol, Dua Lipa tuvo que realizar muchos sacrificios para poder conseguir algo de dinero que la ayudara a lograr su sueño de convertirse en cantante.

¿Cómo fue la infancia de Dua Lipa?

Los padres de Dua Lipa eran refugiados albano-kosovares, por lo que la cantante y su familia pasaron muchos años viajando y mudándose para escapar de los horrores que ocurrían en Kosovo. A pesar de esto sus padres siempre le inculcaron el amor y la pasión por la música.

¿De qué trabajo antes Dua Lipa?

Antes de dedicarse al mundo de la música, Dua Lipa se desempeñó como camarera y como modelo. Esto le permitía contar con su propio dinero y mantenerse por sí misma. Sin embargo tuvo que abandonar la carrera del modelaje porque le exigían todo el tiempo que bajara de peso.

¿Cuál fue el peor trabajo de Dua Lipa?

Dua Lipa asegura que el peor trabajo que realizó fue el de ser anfitriona o hostess en un club nocturno en Londres. La cantante asegura que era ella quien decidía quien ingresaba al local y quien no, y ella tenía que comunicar esa decisión a los asistentes. "Llegué al punto de tener que rechazar a mis propios amigos porque llevaban zapatillas deportivas", dijo Dua Lipa en una oportunidad.

Por suerte Dua Lipa pudo renunciar a dicho trabajo y rápidamente obtuvo un contrato con una disquera de Londres para comenzar a grabar sus primeros sencillos, y desde aquel momento su carrera musical no paró ni por un segundo.