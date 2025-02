Ángela Aguilar en el ojo del huracán: diseñador la acusa de robarle vestidos

Ángela Aguilar suma una polémica más a su larga lista, pero esta vez no está relacionada con su matrimonio con Christian Nodal ni sus declaraciones; sino con las acusaciones de Jacob Mier, un reconocido diseñador, quien afirma que la cantante no ha devuelto dos costosos vestidos que le prestó hace más de cinco años.

Mier, quien ha vestido a celebridades como JLo y Paris Hilton, reveló al programa "El Gordo y La Flaca" que conoció Ángela en 2019, cuando ésta visitó su tienda de Los Ángeles, en busca del vestuario ideal para un evento. Aunque en ese momento él no sabía que la joven era una cantante famosa, fue su asistente quien la reconoció y lo convenció de ayudarla.

"Vino con su mamá, tenía 16 años. Iba para unos premios de influencer en México. Era una chica muy hermosa y yo como diseñador quería ayudarla", dijo en entrevista con el programa "El Gordo y La Flaca".

Según Mier, la ahora esposa de Nodal terminó interesándose por dos diseños muy exclusivos y que ya habían sido usados antes por las cantantes Carrie Underwood y la exSpice Girl, Mel B, y aunque no estaba muy seguro, terminó haciendo un trato con ella:

"No le cobré nada, solo se los di (los vestidos). Usualmente cobró un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que los iba a lucir, me iba a traer fotos y luego los traería de regreso", agregó.

Desde entonces ya han pasado cinco años y, por desgracia, Mier no ha tenido noticias ni de Ángela ni de sus creaciones; a pesar de que, afirmó, ha intentado comunicarse con ella:

"Las primeras dos semanas la llamaba y le preguntaba: ¿todo está bien? Pero después perdí el contacto. ¡Quiero mis vestidos de regreso! nunca había tenido un problema de que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera".

Jacob, incluso, mandó un mensaje a la intérprete de "Que agonía" pues se encuentra desesperado por recuperar su trabajo: "Solo quiero que me diga qué pasó con los vestidos, que (si los perdió) alguien me llame y me diga: 'esto pasó y vamos a pagar por ellos'", añadió.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su madre han respondido a los señalamientos; mientras tanto, las acusaciones de Jacob Mier se suman a las críticas que recientemente recibió por su cambio look, pues la están comparando con Belinda, expareja de su esposo.