Ángela Aguilar asegura que con su música no ataca a ninguna mujer

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar afirma que no le entra al "juego" de tirarle o atacar a otra mujer a través de sus canciones, la intérprete de regional mexicano, que está de estreno con su disco "Nadie se va como llegó" es enfática al decir que nunca le ha interesado atacar a otra mujer con su música, una dinámica que parece estar de moda en la industria, específicamente entre mujeres.

La hija de Pepe Aguilar, quien lleva casi un año de matrimonio con el también cantante Christian Nodal, disfruta su vida de casada, aunque la mayor parte del tiempo la pase en un avión, en hoteles, o sobre el escenario, eso sí, junto a su marido.

Para la intérprete de "El equivocado", su hogar es donde se encuentre su pareja, algo que ha aprendido de sus padres y de sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes hacían giras juntos por largas temporadas fuera de casa.

Ángela no entiende por qué mediáticamente, o en redes, el público suele contraponer a las mujeres, algo que no pasa con los hombres.

"Me he dado cuenta que a los hombres no les hacen eso, quizás hay una rivalidad más no es un ataque, y yo siento que en las mujeres es completamente un ataque, es como 'tú contra ti porque tú cantas esto y tú dices esto, y tú ganaste esto y tú no sé qué'; yo no formo parte de ese juego", apuntó en entrevista con ADN 40.

Para Ángela, la música es su lenguaje más no es un mensaje que ella quiera dar, mucho menos para atacar a una mujer, eso es algo que asegura, nunca haría.

"Mi música es mi lenguaje, más no es un mensaje que yo quiera dar; lo que saco es porque me gusta la canción, no porque le quiera tirar a alguien, y menos a una mujer , jamás lo haría y jamás lo voy a hacer", expresó.

Desde que Christian Nodal terminó su relación con Cazzu, la argentina con la que tiene una hija llamada Inti, Ángela Nodal ha estado en medio de críticas y señalamientos que prefiere no tomar muy en cuenta, la contraponen justo con las exparejas de Nodal, como Cazzu y Belinda.

Sin embargo, la integrante de la dinastía Aguilar sigue cantando y compartiendo detalles de su vida personal, como el video de "El equivocado", el cual muestra momentos junto a su esposo Christian Nodal.