My Chemical Romance confirma segundo show en México

El regreso de My Chemical Romance a México no tardó en convertirse en todo un fenómeno musical. Apenas los boletos para su presentación para del próximo 13 de febrero estuvieron disponibles, los fans se encargaron de agotarlos en cuestión de horas, dejando a muchos con el corazón roto y la ilusión de una oportunidad más para verlos.

Esa oportunidad llegó la tarde de este sábado, cuando la banda agregó una segunda fecha a su visita a nuestro país.

La noticia se dio a conocer hace unas horas través de las redes sociales Ocesa, donde no sólo se anunció el nuevo concierto; sino que sorprendieron a los seguidores al abrir la venta general en ese mismo momento: "Tenemos segunda fecha de My Chemical Romance Long Live: The Black Parade el próximo 14 de febrero en el Estadio GNP Seguros", publicaron.

Esta será la primera vez que My Chemical Romance se presente en solitario en un estadio mexicano, luego de su participación en el festival Corona Capital en 2022. Ahora, con un show propio, la banda regresará con dos noches consecutivas en uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México.

My Chemical Romance, a punto de agotar boletos para su segunda fecha

El soldout registrado para la primera fecha y la batalla de los fans para obtener boletos era un adelanto de lo que ocurriría esta tarde; y es que, a dos horas de que la venta general comenzara, los accesos están a punto de acabarse.

Los lugares en gradas fueron los primeros en agotarse y, de acuerdo con Ticketmaster las únicas secciones disponibles son los generales A y B, con precios de entre mil 500 pesos y 2 mil 600 pesos.

Hasta ahora no hay más ciudades ni fechas contempladas en el país, pero los fans siguen manteniendo la esperanza.