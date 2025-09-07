Ángela Aguilar Cancela Parte de su Gira en EU por Baja Venta

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La cantante Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la polémica, ahora no por su vida personal, sino por su carrera musical. Y es que, su gira "Libre Corazón", con la que regresaría a los escenarios de Estados Unidos (en solitario) ha sufrido algunas bajas.

Aunque el tour inició con 17 fechas confirmadas, solo serán 14 los conciertos que ofrezca la menor de los Aguilar, esto, luego que, de manera sorpresiva, se confirmara la cancelación de varias presentaciones.

La noticia no fue dada a conocer por la cantante ni por su equipo de trabajo, sino que aparecieron en la página de Ticketmaster, empresa encargada de la venta de boletos.

Los conciertos afectados corresponden al del 26 de octubre en Pensilvania, El del 14 de noviembre en Carolina del Norte, así como la fecha en la que arrancaría el tour: 24 de octubre en Nueva Jersey.

Aunque no hay ningún tipo de información oficial respecto a los motivos de las cancelaciones, diversas versiones apuntan a que se trata de una baja venta de boletos, esto a pesar de que se trataba de recintos de menor capacidad y que las entradas tenían precios accesibles.

El revés llega en un año complicado para Ángela Aguilar. Desde que confirmó su relación con Christian Nodal, la intérprete ha enfrentado una ola de críticas en su contra, a la que también se adjudica el poco éxito de la taquilla.

Hasta el momento, ni Ángela ni Pepe Aguilar han emitido declaraciones sobre las cancelaciones. Pero en la página oficial de la boletera ya puede encontrarse información para el proceso de reembolso.